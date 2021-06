La proposta di matrimonio sul campo di atletica di Gavirate, Alice: “Sono rimasta a bocca aperta”

Una proposta di matrimonio sul campo di atletica di Gavirate, lì dove si sono conosciuti e dove è cresciuto il loro amore. Pier Giovanni Micale ha scelto una giornata di sole per chiedere alla compagna Alice Kabore di sposarlo. Un breve discorso dove ha ripercorso le tappe della loro storia d’amore, dal primo incontro fino ad oggi.

La proposta è stata ripresa da un video di Giovanni Milani che ora sta girando sulle pagine Facebook del Varesotto, troppo romantico per poter resistere alla tentazione di condividerlo.

Come è andata la proposta? Bene! Lei ha risposto un sì convinto e ora i due atleti stanno già sognando la data del matrimonio. «Sono rimasta a bocca aperta – racconta Alice, 28 anni oggi, allenatrice di atletica -. Non me l’aspettavo per nulla, pensavo volesse festeggiare anticipatamente il mio compleanno, cosa che a me non piace per nulla. Invece è arrivata la sorpresa».

Alice vive a Bogno di Besozzo, il compagno e futuro marito Pier Giovanni è di Bardello e ha 29 anni. «Siamo insieme da sei anni, la proposta è arrivata il 25 giugno e vorremmo sposarci l’anno prossimo nella stessa data. Vedremo se è possibile». I due condividono la passione per lo sport ed è proprio sui campi dell’Atletica Gavirate di Carmine Pirella che si sono conosciuti: «Siamo entrambi ex atleti e ora allenatori. Tutti sul campo ci hanno festeggiato».