L’estate ha il ritmo del Jazz

#JAZZaltro2021 insieme a varie Amministrazioni, Associazioni, Comunità e Sponsor, riparte con un calendario aperto, fluido che si chiuderà alla fine dell’anno. Ci saranno alcune nuove location, artisti di grandissima fama, qualche ritorno a grande richiesta. Tutti i concerti si svolgeranno in tutta sicurezza e nel rispetto delle normative vigenti.

Si potrà assistere agli eventi garantendosi il posto con modalità che variano da concerto a concerto. In alcuni casi prenotando, in altri acquistando il biglietto. Per ogni singolo evento ci saranno le specifiche di come regolarsi per prevendite o prenotazioni.

Il programma

Venerdì 2 Luglio ore 21

Museo MA*GA Anfiteatro, via Egidio De Magri 1 Gallarate. In caso di maltempo Basilica S. Maria Assunta.

Ingresso 10 € su www.ticketone.it o presso la biglietteria del MA*GA o direttamente alla biglietteria del Museo

GAIA CUATRO: Aska Kaneko violino, voce; Gerardo Di Giusto piano; Carlos “el tero” Buschini basso, contrabbasso; Tomohiro Yahiro batteria, percussioni

Sabato 3 Luglio ore 21

Cortile del Municipio, Viale Rimembranze 4 Castellanza. In caso di maltempo Teatro di Via Dante.

Ingresso gratuito solo su prenotazione

FLAMENCONTÀMINA: Roberto Talamona chitarra flamenca | Toti Canzoneri flauto traverso | Lautaro Acosta violino | Mario Caccia basso | Francesco Perrotta cajon, percussioni | Lele Boria batteria, percussioni. Special guests: Alessandro Martin chitarra flamenca | Ester Bucci danza flamenca

Domenica 4 Luglio ore 21 Apertura cancelli 20.30

Villa Restelli, Via Franco Restelli 20 Olgiate Olona. In caso di maltempo Cinema Teatro AREA 101.

Ingresso 10 € – solo su prenotazione

SUREALISTAS Latin Kaleidoscope / Tropicalism / Diaspora. Jeremías Cornejo voce, chitarra, ukulele | Joaquín Cornejo voce, tastiera | Iacopo Schiavo voce, chitarra elettrica | Mauro La Mancusa tromba, percussioni | Sigi Beare sax tenore, percussioni | Matteo Bonti basso | Pietro Borsò batteria | Laura Falanga percussioni

Sabato 10 Luglio ore 21

Museo MA*GA Anfiteatro, via Egidio De Magri 1 Gallarate. In caso di maltempo Basilica S. Maria Assunta.

Ingresso 10 € su www.ticketone.it o presso la biglietteria del MA*GA

TRIO KÀLA: Rita Marcotulli piano; Ares Tavolazzi contrabbasso; Alfredo Golino batteria

Mercoledì 14 Luglio . ore 21

Palazzo Gilardoni, Sede del Municipio, Via F.lli d’Italia 12 Busto Arsizio.

Ingresso gratuito solo su prenotazione.

ALMA TRIO: Vito Di Modugno organo Hammond, Guido Di Leone chitarra, Mimmo Campanale batteria. Ospiti: Tarcisio Olgiati sax

Domenica 18 Luglio ore 21

Piazza Martiri della Libertà Gorla Maggiore.

Ingresso gratuito solo su prenotazione

MICHELE FAZIO TRIO: Michele Fazio piano; Giorgio Vendola contrabbasso; Mimmo Campanale batteria

Mercoledì 21 Luglio ore 21

Corte privata Via Pavia 24 Sacconago Busto Arsizio

Ingresso 10 € – solo su prenotazione

JAZZ IN CORTE.

I – SIMONA PREMAZZI

II- MICHELE FAZIO TRIO + KANEKO & BUSCHINI

Simona Premazzi piano; Michele Fazio piano; Giorgio Vendola contrabbasso; Mimmo Campanale batteria. Ospiti: Aska Kaneko violino | Carlos “el tero” Buschini basso

Venerdì 23 Luglio ore 21

Museo MA*GA Anfiteatro, via Egidio De Magri 1 Gallarate. In caso di maltempo Teatro Condominio Vittorio Gassman.

Ingresso 15 € su www.ticketone.it o presso la biglietteria del MA*GA

TREVES BLUES BAND: Fabio Treves armonica, voce; Alex “Kid” Gariazzo chitarra, voce; Gabriele “Gab D” Dellepiane basso; Massimo Serra batteria

Domenica 25 Luglio ore 21.30

Approdo Calipolis, Via C. Colombo 80 Fagnano Olona

Ingresso gratuito solo su prenotazione

CARLOS FORERO CUMBIA PODER feat MASSIMO VALENTINI. Carlos Forero voce solista, chitarra; Massimo Valentini sassofoni, voce; Andrés Langer piano, synth; Marco Zanotti batteria, percussioni