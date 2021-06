Luino e Saronno, problemi sulle linee al mattino

Sulla Luino-Gallarate-Milano la corsa del treno 25307 oggi non sarà effettuata per un intervento di manutenzione straordinaria al convoglio in deposito.

Sulla Saronno-Milano-Lodi il treno 815 è partito dalla stazione di Milano Cadorna e viaggia con 17 minuti di ritardo perché si è resa necessaria la sostituzione del treno programmato

Lo rende noto la “App” di trenord.