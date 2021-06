A Malnate è pronta la proposta culturale per l’estate

Parte a Malnate la rassegna estiva “Restate a Malnate”. Tre mesi di eventi per adulti e bambini.

Un lavoro che ha unito gli uffici cultura, Città dei bambini e biblioteca per un’estate all’insegna del divertimento.

«Ringrazio gli uffici per il lavoro svolto – afferma l’assessore alla cultura Carola Botta – e sono davvero soddisfatta del programma realizzato che ci vede all’interno di due importanti rassegne del territorio: Esterno Notte con Film Studio 90 e Terra e Laghi Festival con Teatro Blu ma anche all’interno del festival neonato “mulini letterari” organizzato dal sistema interbibliotecario Valle dei Mulini».

Il primo evento si terrà sabato 12 giugno in villa Braghenti con un laboratorio per bambini alle ore 10:30.

Inoltre ci saranno aperture straordinarie del Museo Realini e incontri per nonni e nipoti organizzati grazie alla Curatrice del Museo Sabrina Dotti e l’assessore Maria Croci.

Infine non mancheranno le letture ad alta voce per bambini a cura delle volontarie di Nati per Leggere, con una novità: il 10 agosto ci sarà lettura sotto le stelle a San Matteo.