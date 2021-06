Maria Chiara Gadda: “La sfida tra Maroni e Galimberti sarebbe stata di altissimo livello”

«Prima di ogni competizione elettorale vengono le persone, e questo lo sa bene chi vive la politica come servizio e come passione. Non certo come occasione di scontro fine a se stesso», il commento al ritiro di Roberto Maroni dalla competizione elettorale arriva oggi anche da Maria Chiara Gadda, deputata di Italia Viva.

Gadda commenta così il post di Davide Galimberti: «Per questo condivido una per una le parole di Davide Galimberti Sindaco, e aggiungo anche le mie. Stimo Roberto Maroni, ci siamo incontrati spesso in questi anni di attività politica. Interlocutore sempre corretto, rispettoso, ironico e positivo. La campagna elettorale a Varese con Roberto Maroni e Davide Galimberti sarebbe stata una sfida avvincente e di altissimo livello. La scelta di Roberto di ritirare la sua candidatura a sindaco, e le sue motivazioni, non sono un atto dovuto. Avrebbe potuto continuare, facendo leva sulla sua riconoscibilità e sulla stima che provano per lui tante persone. Ma sono queste le scelte che rendono evidente, anche in percorsi politici prestigiosi come quelli di Roberto Maroni, che la politica si fa prima di tutto per passione e per i cittadini.

So, avendo vissuto questa dolorosa esperienza, quanto la malattia possa mettere a dura prova. Ma è sempre lo spirito a fare la differenza, e Roberto siamo tutti con te in questa sfida enorme della vita. Con tanto affetto e vicinanza».