Meno dosi di vaccino da luglio, le elezioni di Varese e il Lago sorvegliato dal satellite nel podcast del 23 giugno

Le principali notizie di mercoledì 23 giugno

La campagna vaccinale in Lombardia ha raggiunto il target relativo alla popolazione più fragile cioè gli over 60. La corsa lombarda potrebbe rallentare nel prossimo mese di luglio. Lo ha confermato il consulente particolare Guido Bertolaso : è stata richiesta la fornitura di solo 300.000 dosi di Astrazeneca necessaria per i richiami. Occorreranno, invece, circa 3 milioni di vaccini a RNA messaggero. Ci sono 100.000 prenotazioni ogni giorno, fino al 4 agosto per concludere almeno la somministrazione di una dose. Arrivano, però, notizie su una possibile diminuzione delle quantità dei vaccini in distribuzione e ciò comporterebbe uno slittamento delle date.

Verrà inaugurata ufficialmente il prossimo 3 luglio la terapia intensiva pediatrica all’Ospedale di Circolo, apertura più volte rinviata sia per la complessità delle innovazioni introdotte sia per la pandemia e il carico di lavoro extra degli specialisti rianimatori. Il dottor Andrea Ambrosoli guiderà la squadra formata da 8 rianimatori con specializzazione pediatrica a cui, gradualmente, si aggiungeranno altri 12 specialisti «Potremo curare così i piccoli pazienti che oggi dobbiamo inviare in presidi milanesi o a Brescia e Bergamo», ha dichiarato soddisfatto il dottor Ambrosoli.

Il nome del “civico di alto profilo” che metterebbe d’accordo tutta la coalizione di centrodestra per la candidatura a sindaco di Varese è quello di Giorgio Merletti, l’ex Presidente di Confartigianato Imprese. La riunione tra tutte le forze della coalizione, tenuta in remoto nella serata di martedì 22 giugno, si è chiusa con l’intesa sul suo nome, in attesa che lo stesso sciolga la propria riserva e confermi o meno la propria disponibilità a seguire la strada indicata dai partiti. A portare il nome di Merletti sul tavolo del confronto è stata la Lega, mettendo in secondo piano la carta del “candidato di bandiera”, che continua ad essere Marco Pinti

Inizieranno la prossima settimana i lavori di manutenzione straordinaria dell’infrastruttura ferroviaria sulla tratta Bovisa-Saronno di FerrovieNord. Gli stessi interventi sono attualmente in corso, e proseguiranno nei prossimi mesi, anche sulla tratta Saronno-Malnate. Le attività vengono svolte prevalentemente in orario notturno per non interferire con la normale circolazione ferroviaria e ogni notte saranno impegnati fino a 75 operai.

Un accordo per tenere monitorata la vegetazione del Lago di Varese. Lo hanno firmato la Regione Lombardia e il Consiglio nazionale delle ricerche. L’intesa prevede lo stanziamento di 50.000 euro a favore del Cnr per le attività di monitoraggio tramite telerilevamento, con l’utilizzo di dati da satellite, della vegetazione acquatica e delle fioriture di cianobatteri. Nell’ultimo anno si è infatti vista una crescita della vegetazione acquatica nella zona sud del Lago e si è deciso di mettere in atto uno studio più approfondito del fenomeno, per individuare la azioni più opportune, programmandole prima che la situazione richieda interventi d’urgenza.

Potete ascoltare il podcast sulle piattaforme Spreaker, Spotify, Youtube