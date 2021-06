Nasce “La vida”: una linea di gonne a sostegno dei bambini in ospedale

La fotografa e stilista Morgana Pozzi lancia da Villa Guardia le gonne sartoriali retrò mamma-figlia il cui ricavato va a Fondazione Giacomo Ascoli per il sostegno dei bambini del Day Center per l’onco-ematologia pediatrica dell’Ospedale Del Ponte di Varese.

Como-Varese, giugno 2021 – Celebrare la vita è il filo rosso che lega le diverse attività della fotografa e stilista Morgana Pozzi che, con lo stesso spirito, ha lanciato un nuovo progetto solidale e una nuova collezione: “Viva la vida”. Si tratta di una linea digonne cucite a mano il cui ricavato sarà devoluto alla Fondazione Giacomo Ascoli, a sostegno dei bambini del Day center per l’onco ematologia pediatrica dell’ospedale Del Ponte di Varese.

Tanti colori, in tutte le taglie, da ricevere direttamente a casa. Piacciono talmente tanto che ad averle acquistate ci sono anche influencer (yaya cerulla, Cristina Pagni e anche un grandissimo nome)e giornaliste presentatrici tv come la Iena Nina Palmieri e la sua piccola Amanda.

il concept store "Morgana Studio" di Villa Guardia, in cui nascono, crescono e si contaminano i progetti dell'artista, tra foto, cultura, stile, arte, shopping e solidarietà. «La mia attività principale è fotografare la maternitài bambini e le spose- racconta Morgana Pozzi – Lo faccio da anni con passione e successo perché per me significa innanzi tutto celebrare e sostenere le donne nel loro diventare spose e mamme, e in questo percorso, negli anni, ho creato diversi progetti di solidarietà per i bambini e per le loro famiglie». L'ultimo, in ordine di tempo, è "Viva la vida" che, ispirandosi al motto della pittrice Frida, vuole sostenere i bambini che lottano contro le malattie onco ematologiche dell'Ospedale Del Ponte e le loro famiglie con una gonna, che è indumento simbolo del femminile, in tinta unita, declinata in dieci differenti versioni e il cui ricavato sarà interamente devoluto a Fondazione Giacomo Ascoli.