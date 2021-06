Nel parco della biblioteca di Marchirolo tornano gli appuntamenti per i “piccoli lettori forti”

La Biblioteca Comunale di Marchirolo (MCR) non si era fatta fermare dalla pandemia e, negli scorsi mesi, ha proseguito gli appuntamenti dedicati ai suoi “piccoli lettori forti”. Ovviamente tutti on line, in diretta sulla pagina Facebook.

Con una certa emozione si legge che finalmente sabato 5 giugno ci si potrà recare fisicamente presso la sede di via Dante con i più piccini, per ascoltare una storia tutta dedicata al mare e alla fantasia. “Morbido mare, morbido giocare” è il titolo scelto dagli organizzatori per questo momento di ritrovata socialità pensato per i piccoli lettori forti fascia 0/3 anni. Dodici animali arrivano in rima da un morbido mare, per incantare con pupazzi colorati che raccontano divertenti filastrocche. Un libro colorato per ricreare morbidi personaggi cercando cose sonnecchiose nei cassetti o negli armadi e dare loro nuove vite, nuove storie… nuovi sguardi su ciò che ogni giorno è intorno a noi.

La biblioteca,da sempre molto attiva all’interno del progetto Nati per Leggere Lombardia, era abituata ad ospitare anche più di un evento a settimana dedicato alla lettura chiamando a raccolta lettori da 0 a 199 anni. Come per qualsiasi altro tipo di evento la pandemia ha imposto uno stop obbligato agli incontri di persona, cosa che specialmente per i più piccoli non è stata facilmente sostituibile con la “versione on line”. MCR però non si è mai arresa e sono state tante le letture in streaming durante i mesi in cui l’emergenza sanitaria ha reso necessarie restrizioni di contenimento della pandemia. Ma ora si guarda alla bella stagione con ottimismo: si torna a progettare e ad incontrarsi.

Sabato 5 giugno, alle ore 10:30, i piccini accompagnati da un genitore potranno così starsene comodamente seduti nel prato ad ascoltare storie in rima che raccontano le meraviglie del mare.