Ortofè nel cortile della scuola dell’infanzia, per coltivare Pace

Per settimane bambini e insegnanti, prima e dopo il lockdown di marzo, hanno lavorato nel giardino della scuola dell’infanzia statale Ronchetto Fè per trasformare una parte dell’ampio giardino che circonda l’asilo in un orto speciale: Ortofè.

Lo spazio è stato inaugurato nella mattinata di mercoledì 9 giugno in occasione della festa di fine anno con cui i bambini delle tre sezioni gialla, rossa e blu hanno salutato i compagni più grandi che a settembre andranno alla primaria.

«L’orto a scuola regala l’idea di una pedagogia dell’essenziale attraverso l’esperienza della terra – spiegano le educatrici della Ronchetto Fè, dell’Istituto Comprensivo Varese2 “Pellico” – Vorremmo una scuola capace di coltivare la lentezza e il rispetto dei tempi. I bambini sperimentano l’attesa, l’osservazione in quanto l’ orto è un magnifico laboratorio multidisciplinare, coltivare un orto è un esercizio di pace».