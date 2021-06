Pinti (Lega): “Rispettate questo momento: prima vengono le persone, poi la politica”

Nel giorno in cui ci potrebbe essere la sua investitura a candidato sindaco della coalizione del centrodestra, Marco Pinti, consigliere comunale uscente della Lega, 35 anni, invita le forze poltiche dello schieramento opposto a «rispettare il momento» e non speculare su una situazione complessa, originata dalla rinuncia alla candidatura di Roberto Maroni per motivi personali.

«Rispettate questo momento. La difficile prova di sostituire il nostro candidato non nasce da ragioni politiche, ma da necessità legate alla condizione di Roberto – scrive Pinti -. È normale che occorra del tempo per individuare chi si assumerà l’onore e l’onere di prenderne il testimone. Ma in frangenti cosí delicati, la normale contrapposizione degli schieramenti deve avere la decenza di fare un passo indietro. Spero di non dover più leggere le speculazioni e i proclami di esultanza con cui, negli scorsi giorni, (come le recenti dichiarazioni dell’on. Gadda o il comunicato della coalizione del centrosinistra in cui prospettano una vittoria al primo turno) il centrosinistra ha commentato il fisiologico dibattito in corso nel centrodestra. Prima vengono le persone, poi la politica. Per questo, ai nostri avversari dico: rispettate questo momento».

Dopo la rinuncia di Maroni, da tutte le forze politiche di centrodestra e centrosinistra sono arrivati attestati di stima e di vicinanza per l’ex Ministro dell’Interno, costretto al passo indietro dalle sue condizioni di salute.