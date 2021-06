Polizia Locale a Castellanza, il Comando si rinforza con 4 nuovi agenti

Fiocchi azzurri in casa Polizia Locale a Castellanza. Il Comando guidato da Francesco Nicastro si è, infatti, arricchito di ben 4 nuovi operatori.

Si tratta di un ufficiale, proveniente dal Comune di Busto Arsizio che vanta già 10 anni all’interno della Polizia Locale, che andrà a seguire il servizio di Polizia Stradale coordinando tutta l’attività esterna.

Altri due nuovi agenti, molto giovani, di cui uno già agente di Polizia Locale a Villa Cortese. Tra l’altro contemporaneamente lo stesso era risultato vincitore del concorso anche al Comune di Lecco, ma ha optato per Castellanza. L’ultimo nuovo agente, 40 anni, arriva dal settore privato.

Grazie ai nuovi innesti l’organico della Polizia Locale di Castellanza che era sceso a 9 unità a causa di pensionamenti e trasferimenti in altri Comuni o Enti, risale a 13 unità. Si tratta di una boccata di ossigeno per il Comando di Castellanza che da tempo lavorava in situazione di “emergenza”, ma che, nonostante tutto, ha sempre garantito i servizi soprattutto nel delicato periodo della pandemia.

Soddisfatto il Sindaco, Mirella Cerini, che, assieme all’sssessore alla Sicurezza, Giuliano Vialetto, e al Comandante della Polizia Locale, Francesco Nicastro, ha accolto i nuovi agenti per augurare loro buon lavoro: «Grazie alle nuove assunzioni che abbiamo fortemente voluto – spiega il Sindaco della Città di Castellanza, Mirella Cerini – puntiamo a potenziare il Comando di Polizia Locale al fine di migliorare la qualità di tutti i servizi e addirittura rafforzare il controllo del territorio. Castellanza, infatti, è una città che ha dinamiche complesse per la presenza di università, di cliniche e di diverse altre importanti realtà. Inoltre, la giovane età dei nuovi agenti va ad abbassare l’età media e a ringiovanire il nostro Corpo di Polizia Locale su cui negli anni ha pesato il blocco delle assunzioni».

Tutti i neo assunti a partire dal mese di settembre frequenteranno presso Polis di Regione Lombardia i corsi di qualificazione professionale resi obbligatori dalla normativa regionale in modo da garantire uno standard di formazione elevato ed essere abilitati a lavorare da soli.