A Porto Valtravaglia un calendario di eventi per l’estate 2021

Un calendario di eventi per l’estate di Porto Valtravaglia. Lo ha comunicato l’amministrazione comunale che annuncia così la ripartenza degli appuntamenti estivi per i cittadini e i turisti del Lago Maggiore in piazza Imbarcadero. (Foto sopra Gianpietro Toniolo)

«Stiamo ripartendo, il territorio si sta risollevando dopo mesi molto difficili e vogliamo ripartire offrendo diverse iniziative alla cittadinanza ai villeggianti e turisti che sceglieranno Porto Valtravaglia come meta per le loro vacanze e svago. Abbiamo cercato di mettere insieme proposte di qualità, per tutti ed in sicurezza come prevedono le normative anti Covid», spiega il vicesindaco Daniele Del Vecchio.

In programma ci sono eventi per tutte le età, dal teatro, al circo, un appuntamento con lo street food, concerti, musica live e altro ancora e avrà inizio il 20 giugno per concludersi il 28 agosto, «ci auguriamo possa essere apprezzato da piccoli e grandi. A nome del nostro Sindaco Ermes Colombaroli e di tutta l’amministrazione comunale non ci resta che invitarvi tutti sul nostro bellissimo lungo lago in piazza Imbarcadero», conclude il vicesindaco.