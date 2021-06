Quattro giorni alla prima Randonnèe Arcisate, a sostegno di AriSla

Meno quattro giorni alla ‘1^ Randonnée Arcisate’ che si svolgerà il 4 luglio e il cui ricavato sarà interamente devoluto a Fondazione AriSLA, principale ente non profit impegnato dal 2008 a finanziare innovativi progetti di ricerca scientifica sulla SLA, gravissima malattia neurodegenerativa che oggi coinvolge circa 6000 persone nel nostro Paese.

Un evento speciale, aperto sia a professionisti che appassionati di ciclismo, nato per iniziativa di Daniele Bongiorno, tra gli iscritti della Società dilettantistica di ciclismo di Arcisate, al quale qualche mese fa è stata diagnosticata la SLA. La sua determinazione e grinta, insieme al supporto di altri amici ciclisti, hanno dato vita alla ‘Randonnèe’, con l’unico obiettivo di raccogliere fondi a sostengo della ricerca sulla malattia.

A correre in sella per questo speciale scopo ci saranno anche il Team AriSLA, gruppo composto da volontari indipendenti e guidato dal castellettese Oscar Nicoletti, che dal 2016 si impegna per supportare la mission di Fondazione AriSLA, e altri ciclisti ex professionisti, tra cui Luca Barattero.

A premiare le migliori prestazioni (h. 12.30-13.00) al Palavelmaio saranno il sindaco di Arcisate Gian Luca Cavalluzzi, l’Assessore allo sport Roberta Vinoni e il responsabile scientifico di AriSLA, Anna Ambrosini.

LA CORSA BENEFICA ‘UNO SLANCIO VERSO IL TRAGUARDO’– Con partenza alla francese, dalle 8.30 alle 9, da Palavelmaio (Via Martiri della Libertà 16, Velmaio), l’evento di ciclismo prevede due tipi di percorso: uno corto di 80 km ed un lungo di 120 km, che attraverseranno i magnifici paesaggi del varesotto. Entrambi i percorsi saranno segnalati con frecce direzionali. Possono partecipare all’iniziativa tutti i cicloamatori e/o cicloturisti di ambo i sessi, purché tesserati alla Federazione ciclistica italiana o all’Unione ciclistica italiana, con il limite massimo di età di 75 anni. Sarà obbligatorio l’uso del casco omologato. E’ possibile iscriversi fino al 3 luglio, consultando il sito https://www.endu.net/it/events/randonnee-arcisate/info, dove sono disponibili tutte le informazioni e gli aggiornamenti relativi all’evento. Ogni partecipante riceverà un pacco gara e a fine gara potrà prendere parte al pasta party allestito al Palavelmaio.

DAL TOUR DE FRANCE SIMON CLARKE, IN GARA CON LO SPECIALE BRACCIALETTO – Alla partenza del più prestigioso evento di ciclismo al mondo, il Tour de France, attualmente in corso, uno dei ciclisti in gara, l’australiano Simon Clarke (Team Qhubeka NextHash) ha inviato un video messaggio a Daniele, augurandogli un ‘grande SLAncio verso il traguardo’. In questi giorni Clarke è stato coinvolto in alcune brutte cadute durante il Tour, ma per fortuna è rimasto incolume, a suo dire, con affettuosa ironia, tutto merito dello speciale braccialetto che indossa, realizzato in occasione della ‘Randonnèee’.