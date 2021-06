Questioni di cuore: quali percorsi cardiologici negli ospedali di Angera e Cittiglio

È partita dall’ospedale Carlo Ondoli di Angera e dal Causa Pia Luvini di Cittiglio la rilevazione civica intitolata “questioni di cuore” promossa da Cittadinanzattiva APS Lombardia.

Una scelta simbolica, quella di Angera, per indicare la volontà dell’azienda di dare ai cittadini un ospedale in grado di dare i servizi necessari agli utenti.

«L’iniziativa – spiegano il coordinatore regionale del TDM Giorgio Arca ed il coordinatore provinciale Nayma Cardoso – nasce dall’analisi delle segnalazioni giunte negli ultimi tre anni ai nostri sportelli sul territorio regionale che per numerosità e complessità, hanno riguardato, prevalentemente, il percorso dei pazienti in ambito cardiologico. Trattasi di una rilevazione civica che, avendo come principale punto di vista quello dei pazienti, ha l’obiettivo di offrire una restituzione agli interlocutori istituzionali che abbia come focus l’esperienza dei pazienti, vale a dire uno specifico punto di osservazione per mettere in luce aspetti della realtà considerata, generando informazioni altrimenti inaccessibili. Attraverso la rilevazione civica “questioni di cuore” intendiamo dunque, grazie ad un questionario strutturato ad hoc, rilevare l’esperienza dei pazienti lombardi, a medio e alto rischio cardiovascolare rispetto al percorso assistenziale pre e post evento acuto. Ringraziamo la direzione generale dell’ASST Settelaghi che ci ha permesso un confronto con la dottoressa Battistina Castiglioni capo dipartimento cardiovascolare che ci ha accompagnato in questa presentazione. Ringraziamo la dottoressa Anna Iadini della direzione medica del Verbano per l’accoglienza, il dott. D’Alimonte che, nonostante sia prossimo alla pensione, con dedizione si spende per la continuità e che sarà sostituito con un altro grande cardiologo. Il dottor Migliarina a Cittiglio messosi a disposizione per questo importante percorso. Nei prossimi giorni saremo a Tradate e poi al Circolo di Varese».