Il restauro e la città:Thinking Varese ospita Giovanni Multari

Vedrà protagonista l’architetto Giovanni Multari, cofondatore dello Studio corvino+multari con sede a Napoli e uffici a Milano il webinar di Thinking Varese di Giugno. L’appuntamento è per mercoledì 16 alle 19.

Multari insegna progettazione architettonica al Dipartimento di Architettura, Università di Napoli “Federico II”.Nel 1995 fonda Corvino + Multari con Vincenzo Corvino, studio con sede a Napoli e uffici a Milano. È tutor in workshop nazionali e internazionali, curatore di mostre e libri, membro di crits, comitati scientifici e di giuria. Nel 2001 ha ricevuto il Premio Centocittà per il restauro del distretto militare borbonico di Casagiove. Il restauro della Torre Pirelli a Milano gli ha conferito la medaglia d’oro per l’architettura italiana (Triennale di Milano, 2006) e l’European Aluminium in Renovation Award (Parigi, 2007).

“Thinking Varese. Testimonianze di architettura” è un ciclo di conversazioni con frequenza mensile organizzato e promosso dall’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Varese. Giunto alla sua decima edizione, ha ospitato più di centoquaranta architetti di provenienza nazionale e internazionale.

Thinking Varese è reso possibile grazie alla collaborazione di FAI-Villa e Collezione Panza Varese, alla Partnership Istituzionale con il Comune e la Provincia di Varese, al Patrocinio di CNA Consiglio Nazionale Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori, Ordine degli Ingegneri Provincia di Varese, Collegio Geometri Provincia di Varese, ANCE Varese Associazione Nazionale Costruttori Edili. Main Sponsor Telmotor.

“Thinking Varese. Testimonianze di architettura”

Mercoledì 16 giugno ore 19:00

Interviene:

Giovanni Multari (Italia)

