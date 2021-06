Rimessa a nuovo “Casa Paolo” a Brezzo di Bedero

Il centro culturale Casa Paolo è stato ristrutturato a Brezzo di Bedero e recentemente inaugurato conn una presentazione al pubblico.

L’edificio che ha una capienza di circa un centinaio di posti venne donato al Comune a suo tempo per volontà del famoso musicista Paolo Baumgartner.

La struttura mostrava i segni degli anni, necessitando quindi di una ristrutturazione, atta inoltre a portare la struttura in regola con le attuali normative.

Nel 2017 la progettazione fu affidata al geometra Sanna, che da un edificio con stanze e stanzette ha ricavato una sala convention adatta ad ospitare eventi culturali cosi come previsto dall’atto di donazione.

Nel 2018 si procedette all’appalto vinto dall’impresa Bianchi di Laveno. I lavori si sono protratti per un tempo infinito anche per causa del Covid.

Il costo dell’opera di ristrutturazione è stato di circa euro 450.000 e grazie all ”Associazione Culturale Casa Paolo” è stato organizzato un concerto di Arpa e Flauto con il duo Flhar Sisters

Presente era anche lAssociazione Hortus che nel giardino di Casa Paolo ha orti, frutteto, oliveto ed una vigna ad anfiteatro dove è stato costruito costruito un palco.