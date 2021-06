Rotary Varese Ceresio, il nuovo presidente è Paolo Caucci

Passaggio di consegne nell’ambito del Rotary Club Varese Ceresio. In una serata organizzata al Palace Grand Hotel di Varese, il club ha festeggiato i 25 anni di servizio al territorio e celebrato il passaggio del testimone atra il presidente uscente Mauro Giardini e il nuovo Paolo Caucci il quale resterà in carica fino alla fine del mese di giugno del 2022.

Nel discorso di fine mandato, Giardini ha sottolineato «le sensazioni di un presidente che ha condotto questo gruppo in un periodo così inusuale, dettato dalla impossibilità del contatto, dall’incontro e dalla presenza reale. Quando ho ricevuto il collare di presidente ho provato una sensazione di rispetto reverenziale verso coloro che mi avevano preceduto, ho avuto il timore di non essere all’altezza delle loro capacità, ma anche l’orgoglio di essere chiamato a tramandare valori e tradizioni. La mia seconda riflessione è dettata dal mutato e forzato modo di incontrarsi a causa della pandemia. Personalmente ho maturato la convinzione che tutto non sarà più come prima, tutto è inevitabilmente cambiato».

Nel corso della serata sono state inoltre effettuate alcune premiazioni relative all’ambito sociale. Sergio Schinetti è divenuto Socio Onorario del Rotary Club Varese Ceresio mentre Giovanni Arioli ha ricevuto la “Paul Harris Fellow”, la massima onorificenza rotariana che deve il suo nome al fondatore del Rotary.