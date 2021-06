Sabato di grandi pulizie a Lozza, trovato a bordo strada anche un lampadario

Sabato di grandi pulizie per il Gruppo di Protezione Civile di Lozza. Ripulito dai rifiuti il canale a lato della strada provinciale tra Lozza e Gazzada.

«Un lavoro encomiabile da parte dei volontari che ha messo in luce, per altro verso, la tutt’ora scarsa sensibilità ambientale di alcune persone, che ritengono di poter utilizzare i bordi delle strade extraurbane come discarica – commenta il sindaco di Lozza Giuseppe Licata -. Tra i tantissimi rifiuti ritrovati, persino un lampadario! Un grandissimo ringraziamento quindi ai volontari del Gruppo di Protezione Civile di Lozza, autentici esempi di senso civico e buona volontà. Per l’amministrazione comunale il proposito di incrementare la vigilanza e punire chi compie atti talmente incivili contro l’ambiente».