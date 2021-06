Saronno, scacco matto in due mosse. Gallarate batte Desio e va alla bella

Doppio successo, mercoledì sera, per le squadre del Varesotto impegnate nelle semifinali del campionato di basket di Serie C Gold. Sia Saronno, in trasferta, sia Gallarate sul campo di casa hanno vinto le rispettive sfide: la AZ di Grassi si è così qualificata per la finale mentre la Esse Solar di Baroggi ha guadagnato il diritto di disputare lo spareggio.

ROMANO LOMB. – AZ PNEUMATICA SARONNO 53-68 (13-19, 29-35; 38-51)

In una gara dal punteggio basso assume un’importanza rilevante il fatto che la AZ sia andata a segno con tutti i dieci giocatori ruotati sul parquet da coach Tato Grassi. Gli amaretti controllano nella prima parte, trovano un leggero allungo e poi accelerano dopo l’intervallo con il vantaggio che sale sino al +19. Nell’ultimo quarto i biancoazzurri controllano e tagliano il traguardo a braccia alzate con 18 punti di Gurioli e con 12+10 rimbalzi di Politi. Sul tabellone playoff la AZ è passaggio del turno in due mosse: ora la finale in gara secca di sabato 26 contro Lumezzane, reduce dal 2-0 inflitto a Milano3.

Saronno: Politi 12, Marusic 3, Tomba 5, De Capitani 1, Gurioli 18, Tresso 9, Pellegrini 5, Fusella 6, Mariani 5, Beretta 4. All. Grassi.

ESSE SOLAR GALLARATE – RIMADESIO 62-56 (17-15, 34-29, 47-41)

Vende carissima la pelle, la Esse Solar, contro una Desio favorita dal pronostico e imbattuta da una lunga serie di partite. Gallarate, pur senza Ciardiello, sfrutta il fattore campo e la vena dell’accoppiata Clerici-Danelutti che ai 29 punti totali unisce anche una messe di rimbalzi utile a reggere l’urto sotto i tabelloni. In una serata opaca in attacco per Acker, brilla Marotto, preciso al tiro. Esse Solar sempre avanti a ogni sirena sino al +6 finale che rimanda ogni verdetto allo spareggio: si gioca a Desio alle ore 18 di domenica 20 giugno.



Gallarate: Clerici 15, Danelutti 14, Marotto 11, Bernardi 7, Acker 6 , Calzavara 5, Gatto 4, Ferrario, Freri, Santinon. Ne: Picotti, Magnani. All. Baroggi.