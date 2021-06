Scherma Varese domina nella sciabola maschile a Olginate

Il Club Scherma Varese nella sciabola maschile, con un podio tutto monocolore nella seconda giornata dei Campionati Regionali Assoluti di Scherma in corso a Olginate (LC).

Tre i titoli assegnati in giornata.

Nella sciabola maschile, dominio assoluto appunto del Club Scherma Varese con un podio tutto monocolore.

Vittoria per Matteo Mangione, che si è imposto per 15-12 su Edoardo Orlandi in finale, mentre al terzo posto si sono classificati Edoardo Dell’Orto (sconfitto 15-9 da Mangione) e Giacomo Fontana (battuto 15-9 da Orlandi). A completare i primi otto: Alessandro Rizzi (Club Scherma Varese), Alessandro Fattori (Brianza Scherma), Leonardo Conti (Club Scherma Varese), Federico Soave (Guardia di Croce).

Nella prova di spada femminile, la prima a cominciare alle 9, la vittoria è andata a Ottavia Rigazzi della Sala di Scherma Società del Giardino, che in finale ha superato per 15-7 Tamara Chwojnik dell’Accademia Scherma Milano. Al terzo posto si sono classificate Matilde Busnelli della Scherma Bresso (sconfitta per 15-11 da Chwojnik) e Mariaclotilde Adosini della Polisportiva Scherma Bergamo (superata per 14-7 da Rigazzi). A completare il quadro delle prime otto: Claudia Accardi (Polisportiva Scherma Bergamo), Marta Pelusi (Scherma Bresso), Eleonora Orso (Accademia Scherma Milano), Elisa Chinnici (Scherma Bresso).

Nella gara di sciabola femminile, il titolo è andato a Francesca Mapelli del Circolo Scherma Lecco, che in finale si è imposta per 15-8 su Cecilia Meschini del Club Scherma Varese. Sul podio anche due atlete della Brianza Scherma: Arianna Ilari (sconfitta in semifinale 15-13 da Meschini) e Annalisa Mercadante (superata 15-11 da Francesca Mapelli). Dalla quinta all’ottava posizione si sono piazzate: Ilaria Maugeri (Circolo Scherma Lecco), Federica Pozzi (Sala di Scherma Società del Giardino), Gaia Di Chio (Sala di Scherma Società del Giardino), Marina Maugeri (Circolo Scherma Lecco).

OLGINATE (LC), 12 GIUGNO 2021 – CAMPIONATI REGIONALI ASSOLUTI LOMBARDI DI SCHERMA – SPADA FEMMINILE

Finale

Rigazzi (Sala di Scherma Società del Giardino) b. Chwojnik (Accademia Scherma Milano) 15-7

Semifinali

Rigazzi (Sala di Scherma Società del Giardino) b. Adosini (Polisportiva Scherma Bergamo) 14-7

Chwojnik (Accademia Scherma Milano) b. Busnelli (Scherma Bresso) 15-11

Quarti di finale

Adosini (Polisportiva Scherma Bergamo) b. Accardi (Polisportiva Scherma Bergamo) 15-13

Rigazzi (Sala di Scherma Società del Giardino) b. Pelusi (Scherma Bresso) 15-8

Chwojnik (Accademia Scherma Milano) b. Chinnici (Scherma Bresso) 15-12

Busnelli (Scherma Bresso) b. Orso (Accademia Scherma Milano) 15-11

Classifica (71): 1. Ottavia Rigazzi (Sala di Scherma Società del Giardino), 2. Tamara Chwojnik (Accademia Scherma Milano), 3. Matilde Busnelli (Scherma Bresso), 3. Mariaclotilde Adosini (Polisportiva Scherma Bergamo), 5. Claudia Accardi (Polisportiva Scherma Bergamo), 6. Marta Pelusi (Scherma Bresso), 7. Eleonora Orso (Accademia Scherma Milano), 8. Elisa Chinnici (Scherma Bresso).

OLGINATE (LC), 12 GIUGNO 2021 – CAMPIONATI REGIONALI ASSOLUTI LOMBARDI DI SCHERMA – SCIABOLA FEMMINILE

Finale

Mapelli (Circolo Scherma Lecco) b. Meschini (Club Scherma Varese) 15-8

Semifinali

Mapelli (Circolo Scherma Lecco) b. Mercadante (Brianza Scherma)15-11

Meschini (Club Scherma Varese) b. Ilari (Brianza Scherma) 15-13

Quarti di finale

Mapelli (Circolo Scherma Lecco) b. Maugeri (Circolo Scherma Lecco) 15-7

Mercadante (Brianza Scherma) b. Pozzi (Sala di Scherma Società del Giardino) 15-10

Meschini (Club Scherma Varese) b. Maugeri (Circolo Scherma Lecco) 15-4

Ilari (Brianza Scherma) b. Di Chio (Sala di Scherma Società del Giardino) 15-10

Classifica (13): 1. Francesca Mapelli (Circolo Scherma Lecco), 2. Cecilia Meschini (Club Scherma Varese), 3. Arianna Ilari (Brianza Scherma), 3. Annalisa Mercadante (Brianza Scherma), 5. Ilaria Maugeri (Circolo Scherma Lecco), 6. Federica Pozzi (Sala di Scherma Società del Giardino), 7. Gaia Di Chio (Sala di Scherma Società del Giardino), 8. Marina Maugeri (Circolo Scherma Lecco).

OLGINATE (LC), 12 GIUGNO 2021 – CAMPIONATI REGIONALI ASSOLUTI LOMBARDI DI SCHERMA – SCIABOLA MASCHILE

Finale

Mangione (Club Scherma Varese) b. Orlandi (Club Scherma Varese) 15-12

Semifinali

Orlandi (Club Scherma Varese) b. Fontana (Club Scherma Varese) 15-11

Mangione (Club Scherma Varese) b. Dell’Orto (Club Scherma Varese) 15-9

Quarti di finale

Orlandi (Club Scherma Varese) b. Soave (Guardia di Croce) 15-4

Fontana (Club Scherma Varese) b. Fattori (Brianza Scherma) 15-14

Dell’Orto (Club Scherma Varese) b. Conti (Club Scherma Varese) 15-14

Mangione (Club Scherma Varese) b. Rizzi (Club Scherma Varese) 15-8

Classifica (23): 1. Matteo Mangione (Club Scherma Varese), 2. Edoardo Orlandi (Club Scherma Varese), 3. Edoardo Dell’Orto (Club Scherma Varese), 3. Giacomo Fontana (Club Scherma Varese), 5. Alessandro Rizzi (Club Scherma Varese), 6. Alessandro Fattori (Brianza Scherma), 7. Leonardo Conti (Club Scherma Varese), 8. Federico Soave (Guardia di Croce)