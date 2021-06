Il sindaco per le vie di Gorla Minore all’una di notte per fermare gli schiamazzi

Il sindaco di Gorla Minore in giro per il paese per fermare, di persona, gli schiamazzi notturni. Lo ha comunicato Vittorio Landoni nella sua diretta settimanale con i cittadini, su Facebook: «Sono andato di persona da un gruppo di ragazzi che faceva baccano all’una di notte, alcuni sono stati educati e altri un po’ meno ma rimane il fatto che, oltretutto con il corpifuoco, non si può arrecare disturbo a chi sta riposando all’una di notte» – ha raccontato nel suo videomessaggio alla cittadinanza.

Landoni annuncia anche il pugno duro per chi si sta divertendo ad abbattere i pali della segnaletica del paese: «Se riusciremo ad identificarli non ci fermeremo alla sgridatina. Vi chiedo gentilmente ma fermamenrte di smetterla perchè non state danneggiando qualcosa che è del sindaco ma beni che sono di tutti» – avverte il sindaco che si trova ad affrontare come molti suoi colleghi di città più grandi, gli stessi problemi di mancanza di autocontrollo in queste settimane in cui stanno finendo le restrizioni.