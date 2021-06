Skorpions, stagione regolare senza sconfitte. La corsa playoff comincia con Sarzana

La vittoria 24-10 nel derby con i Frogs Legnano ha consegnato in via definitiva la vittoria del Girone B del campionato di football di Seconda Divisione nazionale agli Skorpions Varese. E quel che più balza all’occhio è che i bianco-rosso-neri hanno raggiunto questo risultato senza avere perso neppure una partita: 6-0 il record fatto segnare da Crosta e compagni che, a questo punto, per andare fino in fondo dovranno completare la cosiddetta “perfect season”.

La vittoria sui Frogs non è stata tra le più belle, per via anche di una giornata non troppo felice dell’attacco varesino, ma comunque la formazione di coach Holt non ha mai rischiato nulla e ha vinto con pieno merito contro le “rane”, fanalini di coda del raggruppamento. Ora però gli Skorpions non possono più sbagliare perché ogni turno playoff è una “partita secca” che manda a casa chi perde.

La rincorsa al Silver Bowl comincerà contro un team ligure, i Red Jackets di Sarzana, seconda forza di un girone dominato dai Giaguari Torino (i piemontesi sono con Skorpions e Mastini Verona gli unici imbattuti sino a questo momento). Per guadagnare i playoff, gli spezzini hanno dovuto sudare ma hanno blindato la posizione nell’ultima giornata con una vittoria su Savona.

Il prossimo sabato 26 giugno quindi toccherà a Varese ospitare i Red Jackets nella prima partita da “dentro o fuori”

Di certo, Crosta e compagni non vogliono perdere lo slancio che li ha portati fino a questo punto: da quando gli Skorpions disputano la Seconda Divisione non erano mai riusciti a concludere imbattuti la stagione regolare. Insomma, bisognerà continuare con il medesimo passo, pensando a una partita per volta senza mai abbassare la concentrazione.