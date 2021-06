Torna Ambientiamo, Roberto Cenci: “Occasione per parlare del futuro del Lago di Varese”

“Ambientiamo”, l’incontro organizzato dal Movimento 5 Stelle della Provincia di Varese, ha avuto luogo questa mattina dalle ore 09.30 alle ore 13.30 sul lungolago di Gavirate. Protagonista dell’incontro, il Lago di Varese: il suo attuale stato di salute e le prospettive che si preannunciano a seguito degli interventi di bonifica delle sue acque.

«È una giornata che abbiamo organizzato per parlare di ambiente, puntando il focus sulla situazione del lago di Varese e le sue problematiche, delle quali da sempre ci interessiamo e tentiamo di risanare. Quella di oggi, infatti, è la quarta edizione di “Ambientiamo” – ha affermato Roberto Cenci, organizzatore dell’iniziativa e consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Lombardia – tra un paio di anni il lago tornerà balneabile e finalmente potremo dare ai giovani non più un debito ma un motivo per poterci ringraziare del lavoro che stiamo facendo per questo lago».

«Il nostro lago sta riprendendo a vivere – conclude – sono state fatte e sono in corso manovre importanti per il risanamento. Insieme agli amici del Movimento 5 Stelle sono dieci anni che ci battiamo e abbiamo organizzato Ambientiamo, per focalizzare l’attenzione sul lago di Varese e su tutti i problemi ambientali che la Provincia di Varese presenta».

Ospite della giornata è stato anche l’onorevole Stefano Buffagni, che è intervenuto a proposito della questione del 110%, una sistema che punta a rendere più efficienti e più sicure le proprie abitazioni, prevedendo, tramite il meccanismo del superbonus, la possibilità di effettuare i lavori a costo zero per tutti i cittadini.

«Noi abbiamo davanti una sfida, che al di là delle forze politiche è di ripartenza del paese – ha affermato – il superbonus è una misura voluta dal movimento 5 stelle, ed ha interessato tutti gli italiani. È una misura che va in direzione della transizione ecologica sulla quale noi puntiamo molto. Significa incentivare i cittadini a migliorare la qualità energetica delle abitazioni, consumare meno energie fossili, riqualificare la propria casa e migliorare la vita delle persone».

Tra gli invitati anche il sindaco di Varese Davide Galimberti, l’onorevole Niccolò Invidia, il sindaco e il vicesindaco di Gavirate Massimo Parola, che assieme al consigliere regionale della Lega Emanuele Monti, sono intervenuti durante le varie fasi dell’evento.