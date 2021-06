Trombe e fischietti sulla Varesina, duecento operai Leonardo in sciopero a Venegono Superiore

Mattina di protesta per i lavoratori dello stabilimento Leonardo di Venegono Superiore che hanno scioperato per due ore e sono scesi in strada per portare l’attenzione sul contenzioso che li oppone all’azienda. Al centro della vicenda c’è il meccanismo che regola i premi di risultato che quest’anno sarà abbassato del 45 per cento.

Circa 200 operai del primo turno si sono riversati ai margini della statale varesina, all’altezza di Somadeo con trombe e fischietti. La protesta verrà ripetuta nel pomeriggio da altrettanti operai del secondo turno.

Ieri l’azienda aveva spiegato le sue ragioni in questo comunicato stampa.