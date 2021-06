Dimezzati i premi di risultato, sciopero allo stabilimento Leonardo di Venegono Superiore

Allo stabilimento Leonardo di Venegono Superiore, che fa parte della divisione velivoli della società guidata da Alessandro Profumo, è stato indetto uno sciopero per la decisione dei vertici aziendali di ridurre i premi di risultato del 45 per cento. In questo momento i lavoratori sono riuniti in assemblea per decidere le successive azioni di protesta.

Nell’ultimo bilancio approvato, Leonardo spa, la società partecipata dallo Stato più importante del Paese, nonostante un anno difficile a causa della pandemia, ha realizzato 13,4 miliardi di ricavi e ordini pari a 13,8 miliardi, numeri praticamente in linea con il 2019.

(Seguono aggiornamenti)