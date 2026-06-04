Una domenica di sport e inclusione in casa Varesina con la seconda “Impegno Cup”

Il calcio come strumento per abbattere le barriere e costruire una comunità più forte. Domenica 7 giugno 2026, a partire dalle ore 14:00, l’Elmec Solar Stadium di Venegono Superiore aprirà i cancelli per la seconda edizione della “Impegno Cup”. Il torneo di calcio paralimpico, organizzato dalla realtà Impegno Calcio, promette un pomeriggio di sport e integrazione che vedrà sfidarsi alcune delle più importanti società calcistiche del panorama nazionale e internazionale.

Le squadre in campo e lo spirito del torneo

L’evento non è solo una competizione agonistica, ma un vero e proprio momento di condivisione pensato per il territorio. Sul manto erboso di Venegono Superiore si sfideranno squadre di assoluto prestigio: oltre ai padroni di casa della Varesina, saranno presenti le formazioni di Milan, Juventus, Atalanta, Alcione, Giana Erminio e Valle Olona. A difendere il titolo conquistato lo scorso anno ci saranno gli svizzeri dei Camaleonti, campioni in carica della manifestazione. Ogni partita sarà l’occasione per mettere in risalto i valori del rispetto e dell’entusiasmo che caratterizzano il calcio inclusivo.

Un programma ricco tra sport e solidarietà

Il pomeriggio sportivo seguirà un cronoprogramma serrato. Si inizierà alle ore 14:00 con il fischio d’inizio delle prime sfide, per arrivare poi al momento clou della giornata: la finalissima prevista per le 17:20. Alle 18:00 si terranno le premiazioni ufficiali di tutti i partecipanti. Oltre a quanto accade sul rettangolo di gioco, l’organizzazione ha previsto numerose attività collaterali e intrattenimento per le famiglie, con uno spazio dedicato alla solidarietà e alla raccolta fondi per sostenere i progetti di inclusione sociale attraverso lo sport.

Aperitivo e festa per tutta la cittadinanza

La Impegno Cup vuole essere una festa aperta a tutti, tanto che l’ingresso allo stadio sarà libero. Un momento particolarmente atteso sarà quello conviviale: dalle 17:00 alle 18:30 verrà offerto un aperitivo gratuito per tutto il pubblico presente, arricchito dai ravioli messi a disposizione dallo sponsor Scoiattolo. Questa iniziativa è possibile grazie alla rete di partner e associazioni che hanno scelto di sposare la causa di Impegno Calcio, contribuendo a diffondere un messaggio di partecipazione attiva.

La parola agli organizzatori

Lo spirito della manifestazione è racchiuso nelle parole di chi lavora dietro le quinte per rendere possibile questo evento. «Impegno Cup non è soltanto un torneo – spiegano gli organizzatori – è una giornata che vuole mettere al centro le persone, creando occasioni vere di incontro e partecipazione. Lo sport ha la capacità straordinaria di abbattere barriere e creare comunità. Questo è lo spirito che vogliamo vivere e condividere».