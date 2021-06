“Dall’azienda risposte generiche”, a Leonardo proseguono lo sciopero e il blocco degli straordinari

Lo sciopero nel sito produttivo di Leonardo a Venegono Superiore continuerà, ed è confermato il blocco degli straordinari, compreso il fine settimana.

E’ quanto ha deciso la rappresentanza sindacale aziendale dopo l’incontro che si è svolto oggi, giovedì 17 giugno, tra l’azienda, le segreterie provinciali e la Rsu per discutere sulla riduzione del premio di risultato che sta alimentando le proteste dei dipendenti.

«Per quanto riguarda Venegono – spiega il sindacato in una nota – per quanto attiene agli indicatori di sito 2020 relativi a efficienza, piano consegne e qualità i dati sono molto positivi, si raggiungono i target al 100% e per il parametro di qualità un raggiungimento addirittura superiore (146%). Questo è frutto del lavoro svolto, a luglio 2020, nel contesto usuale di confronto tra azienda e RSU affiancate dalle segreterie territoriali nella definizione dei target di raggiungimento degli indicatori di sito. Quanto sopra si traduce nel pagamento di un premio di 2148,7€, pari al 60% del premio complessivo, che verrà erogato con la retribuzione di luglio e al quale sarà riconosciuta la detassazione (aliquota del 10%)».

Per quanto riguarda l’azienda «i dati definitivi a consuntivo degli indicatori economico/finanziari di Leonardo, consegnati il giorno 16/6/2021 alle segreterie nazionale e territoriali, che hanno un peso pari al 45% del totale, derivanti dal FOCF di gruppo e dall’EBITA di divisione non hanno raggiunto la possibilità di essere erogati. Il conferimento di questi due parametri è sottomesso al raggiungimento dell’85% del target dell’EBITA di Gruppo, che è stato consuntivato al 71%. Alla luce di quanto sopra esposto, per i lavoratori delle Operations di Venegono, la riduzione del premio, rispetto al massimale lordo di 3600€ al 5° livello, sarà pari a circa 1000€ netti».

È previsto l’incontro per gli indicatori di sito per l’Ingegneria e il CSST ad inizio della prossima settimana, nella modalità della video-conferenza tra i siti della divisione Velivoli.

«Durante l’incontro sono state rappresentate all’azienda le ragioni e la determinazione della protesta dei lavoratori, legate non solo al risultato negativo sul totale del premio ma anche a problematiche interne al sito di Venegono Superiore che attengono alle condizioni di lavoro, ai ritmi richiesti (orari, straordinari, fruizione ferie e par, ecc.) e all’insufficiente riconoscimento della professionalità dei lavoratori – spiegano i rappresentanti sindacali – Temi che abbiamo chiesto di affrontare con un confronto nel sito produttivo, utilizzando gli strumenti resi disponibili dal nuovo contratto integrativo in corso di approvazione. L’azienda ha risposto che, rispetto alle quote di premio non erogate, non c’è disponibilità ad affrontare il tema a livello di sito essendo connesso a dati di bilancio aziendale generale. Su questo, a seguito della richiesta di incontro da parte delle segreterie nazionali Fim/Fiom/Uilm, Leonardo ha dato la sua disponibilità a partire dal 21 giugno 2021. Sulle altre questioni che abbiamo posto, legate al sito, l’azienda ha dato la disponibilità a incontrare la RSU nei prossimi giorni, senza però dare indicazioni precise».

Risposte che non soddisfano sindacato e lavoratori: «A fronte della genericità della disponibilità dell’azienda, riteniamo sia necessario mantenere le iniziative di lotta già programmate, con lo sciopero di domani in cui si decideranno nuove iniziative e lo sciopero dello straordinario compreso il fine settimana».