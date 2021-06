Il premio di risultato non si tocca. Continua lo sciopero allo stabilimento Leonardo di Venegono

I lavoratori dello stabilimento Leonardo di Venegono Superiore continuano lo sciopero per protestare contro il taglio del 45 % del premio di risultato. La notizia è stata data ai dipendenti durante le assemblee fatte in azienda dal sindacato dei metalmeccanici per presentare il contratto integrativo alla presenza di tre segretari nazionali di Fiom, Fim e Uilm.

Immediata la reazione dei lavoratori, con attimi di forte tensione, sfociata poi nella proclamazione dello sciopero e del presidio all’interno dell’azienda.

La rsu (rappresentanza sindacale unitaria) di Fiom, Fim Cisl dei laghi e Uilm ha chiesto al responsabile delle risorse umane dello stabilimento i dati produttivi del sito di Venegono. Il premio di risultato è infatti la risultante di due parametri: per il 55% dipende dalla produttività del singolo sito – e questa percentuale per lo stabilimento di Venegono sembra ampiamente raggiunta -, per il 45% dipende dagli indicatori economici finanziari complessivi dell’azienda come previsto dal contratto che resterà in vigore ancora un anno in base a un accordo ponte fatto dalle parti sociali, vista l’impossibilità di contrattare durante la pandemia.

Il premio viene pagato ai lavoratori con la retribuzione di luglio e per lo stabilimento di Venegono equivale a poco più di 3mila euro. A questa scadenza si somma quella della consegna di importanti commesse prevista per agosto, impegni che hanno richiesto molti straordinari anche durante la pandemia. Un mix che ha contribuito ad alzare la tensione emotiva tra i lavoratori che arrivano da un anno di lavoro carico di stress a causa del Covid-19.

Nel frattempo sono in corso assemblee anche negli stabilimenti di Vergiate per presentare il contratto integrativo, ma è chiaro che il tema dei premi di risultato terrà banco anche nella divisione elicotteri.