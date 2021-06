La posizione di Leonardo sul dimezzamento del premio di risultato

Dopo le proteste dei lavoratori e l’annuncio dello sciopero da parte dei sindacati dei metalmeccanici, i vertici di Leonardo spiegano le ragioni del dimezzamento del premio di risultato. (nella foto i lavoratori dello stabilimento di Venegono Superiore incrociano le braccia per protestare contro il dimezzamento del premio di risultato)

Il premio di risultato, definito nelle aziende che hanno una contrattazione aziendale integrativa del CCNL di settore, è un’erogazione variabile aggiuntiva alla retribuzione ordinaria dei lavoratori normalmente definita in funzione dei risultati economico-finanziari e del livello di raggiungimento degli obiettivi industriali, dell’anno precedente. In Leonardo, a luglio di ogni anno si procede alla erogazione degli importi economici, sulla base della consuntivazione dei risultati relativi all’andamento dell’esercizio precedente. Per Leonardo, come per tutto il settore industriale, il 2020 è stato un anno di straordinaria emergenza legata al Covid-19, nel quale l’Azienda, in un percorso di costante dialogo con le organizzazioni sindacali, ha rinunciato al ricorso ad ammortizzatori sociali, evitato qualsiasi riduzione di reddito in capo ai lavoratori e gestito con iniziative solidali la contrazione temporanea dei carichi di lavoro negli stabilimenti del Gruppo più impattati dall’emergenza pandemica. In questo scenario la consuntivazione del premio riflette l’andamento dei risultati economico-finanziari, impattati nel 2020 dagli effetti della pandemia globale, ma fa comunque salva la percentuale di premio legata al raggiungimento degli obiettivi locali. Attualmente è in corso in tutti i siti produttivi il processo di comunicazione dei valori economici consuntivati. Si segnala, infine, che a fine maggio è stato rinnovato l’accordo integrativo aziendale per il 2021-2022, che ha definito incrementi economici sia del valore teorico massimo del premio previsto per le varie divisioni che di alcuni elementi fissi della retribuzione.

