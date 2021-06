Un abbraccio virtuale per ringraziare i volontari della primaria di Luvinate

Un grande abbraccio da tutti i giovani studenti di Luvinate ai tanti volontari che, per 9 mesi, si sono “presi cura” della sicurezza e del benessere dei bambini. E’ questo il simpatico “abbraccio virtuale” che ciascuna delle classi della Scuola Primaria ha rivolto ai 12 volontari che su indicazione del Comune hanno prestato servizio in modo gratuito per tutto l’anno scolastico e che per la fine della scuola, accompagnati dal sindaco, Alessandro Boriani, hanno salutato i bambini prima della pausa estiva.

“E’ stato un anno davvero particolare, per gli alunni e le insegnanti. Ci siamo adeguati a tutte le normative indicateci dal Governo e dalla Segreteria dell’Istituto, in tempi rapidi e con una grande efficienza. Siamo infatti riusciti ad effettuare lezioni in presenza fino al mese di febbraio. Poi, purtroppo, sono state imposte un paio di chiusure e, fortunatamente le quarantene non sono state molte. Tutto ciò è stato possibile –sottolineano le insegnanti – grazie alla stretta collaborazione dell’Amministrazione comunale di Luvinate e ai nostri volontari che vorremmo ringraziare in modo sincero e affettuoso”.

“Alcuni di loro sono stati presenti nei primi giorni di scuola per dare la possibilità a genitori e alunni di prendere confidenza con le nuove disposizioni in merito agli ingressi, altri ci hanno accompagnato per tutti questi faticosi mesi. Grazie dunque –continuano insegnanti e bambini – al nostro instancabile e sempre sorridente Moreno Geroldi che, insieme a Sidonia Marazzi, Fabio Zancan e Cristiana Scalera hanno dato la possibilità ai nostri bimbi di entrare e uscire da scuola in tutta sicurezza, regolando anche l’utilizzo dello scuolabus presso il nuovo ingresso di via Mazzorin. Grazie anche a Mariateresa Forest, Loretta Bianchi, la nostra mitica vice-sindaco Lucia Bianchi e il suo meraviglioso consorte Roberto Cattaneo. E poi ancora Livio Vanotti, Valerio Zibetti, Laura Santoni e Giulia Lucchina. Davvero grazie, grazie, grazie!”