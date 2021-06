In vacanza sul Lago Maggiore? Hai lo sconto del 10%

Le strutture sulle rive del Lago Maggiore si organizzano per offrire il 10% di sconto a chi deciderà di trascorrere da loro le prossime vacanze.

A mettere a punto l’iniziativa è stata Esplora il Lago Maggiore: un’associazione nata da un gruppo di giovani amici con l’obiettivo di promuovere il territorio e le bellezze del Verbano soprattutto attraverso lo sviluppo del turismo.

«Negli ultimi due anni – racconta Gianluca Kovarich di Esplora il Lago Maggiore -, anche grazie ai nostri corsi di formazione, siamo riusciti a coinvolgere in questa iniziativa diverse strutture ricettive e non. In totale siamo arrivati a 12 adesioni: un buon numero, se si tiene conto della pandemia e del fatto che quando abbiamo proposto l’idea per la prima volta alle realtà di Leggiuno sono state solo tre ad accettare».

L’elenco delle strutture che hanno aderito all’iniziativa si può consultare sul sito di Esplora il Lago Maggiore (link). Qui sono spiegati anche i dettagli dell’offerta, che prevede uno sconto del 10% per un soggiorno di almeno due notti in una di queste strutture.

Per ottenere il buono sconto basta indicare i propri dati: nome e cognome, numero di telefono e indirizzo e-mail. A questo punto arriverà via mail buono da stampare insieme a tutte le informazioni per poterlo utilizzare. Dopodiché bisognerà scegliere una delle 12 strutture che hanno aderito all’iniziativa e contattarla direttamente (senza effettuare quindi la prenotazione tramite Booking o altri portali, compreso quello della struttura se presente). Il passo successivo è scegliere il periodo da trascorrere nella struttura e verificare la disponibilità. Il buono ricevuto via mail dovrà poi essere consegnato alla struttura una volta arrivati.

«Non si tratta – aggiunge Gianluca Kovarich – di un’offerta così straordinaria come quella promossa dalla Regione Piemonte l’anno scorso (e riproposta anche questa estate). Sappiamo anche, però, che un’attività debba periodicamente, se non costantemente, proporre delle offerte che siano realmente percepite come tali per attirare nuovi clienti. La speranza del nostro progetto è proprio quella di riuscire a invogliare le persone che si imbattono col nostro portale a trascorrere almeno due notti qui sul Lago Maggiore.».