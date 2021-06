Vado-Legnano, rigore contestato: l’allenatore ligure sale in tribuna contro i tifosi lilla

Sembrava un diverbio tra tifosi di fede opposta, dopo una contestata decisione arbitrale. Invece ieri a Vado, durante la partita tra la squadra ligure e il Legnano, il protagonista dell’episodio è stato addirittura l’allenatore della squadra di casa. Lasciata infatti la panchina, Luca Tarabotto, figlio del presidente Franco, è salito sulle gradinate e ha inveito contro i tifosi legnanesi. Un fatto inedito, assolutamente straordinario. Il tecnico è stato comunque bloccato da altri spettatori intervenuti per calmare gli animi, prima che dalle parole si passasse ai… fatti.

La vicenda è stata documentata anche con un video dalla testata online IVG: “Intorno al 43° della prima frazione, il Vado subisce il terzo gol su un rigore (per giunta, precedentemente contestato dai locali), che di fatto chiude la contesa. Il Legnano segna dagli undici metri. Uno spettatore lombardo in tribuna esulta in modo plateale , scatenando il nervosismo dei pochi presenti di parte vadese. Tra questi, il presidente rossoblù Franco Tarabotto. Il figlio Luca (nel video amatoriale, con una maglietta a strisce orizzontali biancoblu…, ndr), a quel punto, si disinteressa della partita in corso, nel frattempo ripresa dal cerchio di centrocampo e si fionda in tribuna”.

