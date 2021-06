Via alla Pride week di Milano, sabato l’evento conclusivo all’Arco della Pace

Via al gay Pride di Milano. Sono entrati nel vivo gli eventi della Pride Week 2021 che quest’anno si compone di eventi diffusi per tutta la città di Milano, sicuri e contingentati in ottemperanza con le restrizioni dovute al Covid-19, ma vedrà anche un ricco calendario di iniziative online.

In particolare gli eventi della “Pride square” organizzati giovedì 24 e venerdì 25 giugno in piazza Francesca Romana (dalle ore 18 alle 23.30), all’Arco della Pace (dalle 18 alle 23.30) e in Largo Bellintani (dalle 18 alle 21).

Il clou della manifestazione sarà invece sabato 26 giugno: al posto della tradizionale parata, saltata quest’anno per via dell’emergenza Covid, si terrà una “biciclettata arcobaleno” (la “Rainbow ride”) che partirà alle ore 16 dall’arco della Pace e culminerà poi in un evento stanziale all’Arco della Pace a partire dalle 18.

Sul sito www.milanopride.it è disponibile il calendario di tutti gli eventi con le modalità per prenotarsi, dal momento che alcune iniziative sono con ingresso contingentato.

La manifestazione è organizzata dalla Commissione Pride del CIG Arcigay Milano in collaborazione con le associazioni del Coordinamento Arcobaleno. Il Milano Pride fa inoltre parte di Onda Pride, il movimento che unisce tutti i Pride italiani.

Il Milano Pride è prima di tutto la manifestazione dell’orgoglio delle persone gay, lesbiche, bisessuali, transessuali, asessuali, intersessuali e queer: una festa di libertà resa possibile dal lavoro congiunto di istituzioni pubbliche, associazioni e realtà commerciali oltre che, naturalmente, dalla partecipazione di migliaia di persone.