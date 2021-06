A Villa Frua la mostra “Rifiorire” di Gianluca Corona

Il Festival del Lago Cromatico propone la mostra di Rifiorire di Gianluca Corona, a partire dal 14 giugno al 4 luglio a Villa Frua di Laveno Mombello. Aperte le prenotazioni per il primo evento della VII Edizione del Festival, qui.

Gianluca Corona è un pittore lombardo, produttivo, selettivo e di talento che ha già potuto lasciare un segno nell’arte figurativa italiana. La mostra – patrocinata dal Comune di Laveno Mombello – è nata in collaborazione con la Salamon Fine Art Gallery, importante galleria d’Arte Contemporanea di Milano, che rappresenta in eslcusiva l’artista.

Corona ricrea fiori, foglie e frutti ad altissima definizione, con una perizia tecnico-artistica che non ha eguali in Italia. Quando le si guarda, le sue corolle e la buccia dei suoi frutti sembrano tridimensionali e non è difficile immaginarne l’intenso profumo. Sono soggetti presenti, per nulla inanimati; sono vissuti, toccati dalla vita, da essa plasmati, a volte sciupati e perciò ancora più vicini a chi li guarda.

Quello che la mostra propone, inaugurando ufficialmente la VII Edizione del Festival, è un grande volo rasente tre campi che solo in apparenza appaiono distanti mille miglia l’uno dall’altro: la musica, la pittura e la botanica.

Gianluca Corona ha lo spirito libero di un musicista solista e l’assennata cura del botanico. Come fa un compositore sulle linee del pentagramma, così Corona dispone petali e frutti sul piano, ricercando l’armonia perfetta. Come un botanico egli coltiva le proprie capacità, con lo studio e la pratica continue, prendendosi amorevole cura delle proprie creature.