Al via l’Estate indunese, Induno Olona riparte da cinema, musica e teatro

Cinema, musica e teatro per ritrovarsi e ripartire nel segno della cultura. A Induno Olona prende il via nel fine settimana Estate Indunese 2021, rassegna di eventi organizzata dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con la Pro loco e l’Associazione Giovanile Caimano.

Gli eventi si terranno tutti i sabato sera del mese di luglio nella Corte Don Andrea Riva, un luogo che l’Amministrazione vuole valorizzare per vivacizzare le serate estive del paese dopo un lungo periodo di distanziamento sociale.

La rassegna ha anche una parola d’ordine: “Induno Riparte”, proposta in un logo dall’artista Giorgio Vicentini che ne ha fatto dono al Comune come stimolo e segno di speranza dopo il difficile periodo della pandemia.

«La proposta culturale è molto ricca – dice l’assessore alla cultura Emanuele Marin – e raccoglie diverse iniziative frutto di collaborazione con realtà conosciute e consolidate nel territorio. In particolare Esterno Notte, rassegna di film all’aperto organizzata dall’associazione FilmStudio90 e Terra e Laghi Festival 2021 organizzato dalla Compagnia Teatrale Teatro Blu».

Questo il calendario degli eventi:

Sabato 3 luglio – ore 21.30: film “Un affare di famiglia” di Hirokazu Kore’eda – Giappone 2018, 121’ – Rassegna Esterno Notte 2021

Sabato 10 luglio – ore 21: spettacolo teatrale “Social Inferno” della Compagnia teatrale Gli Alcuni – Rassegna teatrale “Terra e Laghi Festival 2021”. Spettacolo a tema dantesco in occasione dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri

Sabato 17 luglio – ore 21: film “Porco Rosso” di Hayao Miyazaki – Giappone 1992, 94’ – Rassegna Esterno Notte 2021. Evento rientra all’interno delle iniziative organizzate in occasione del centenario del Raid Roma-Tokyo del Pilota Arturo Ferrarin effettuato tra il 14 febbraio e il 31 maggio 1920, rinviate a causa della pandemia. Introdurrà la visione del film Renata Ballerio.

Sabato 24 luglio – ore 21: concerto “Colonne sonore in Corte Riva”, del duo Valentina Biffi e Chiara Franzini – un concerto che ripropone le colonne sonore dei film più famosi organizzato dall’associazione Caimano.

Sabato 31 luglio – ore 21.30: film “I Miserabili” – Francia 2019, 100’ – Rassegna Esterno Notte 2021

Le serate prevedono un biglietto d’ingresso:

– Ingresso spettacolo teatrale di sabato 10 luglio: 5 euro

– Ingresso film: 6,50 euro, ridotto 5 euro, ridotto soci FilmStudio90 under 25 3 euro

– Ingresso concerto musicale di sabato 24 luglio: gratuito

La rassegna è sostenuta dalla Fondazione Comunitaria del Varesotto e l’evento dedicato al raid Roma Tokyo è patrocinato dal Consolato Generale del Giappone a Milano.