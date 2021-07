Alla Schiranna di Varese un weekend dedicato alle donne

Continua la festa del Partito Democratico alla Schiranna di Varese e il fine settimana del 16, 17 e 18 luglio sarà dedicato in modo particolare alle donne, in collaborazione con la Conferenza Donne Democratiche di Varese e con Coop Lombardia.

Venerdì 16 luglio dalle 18.30 alle 20 l’aperitivo sarà accompagnato da un dj set di dj Cusa, mentre alle 21 andrà in scena lo spettacolo “Tutto quello che volevo – Storia di una sentenza” di e con Cinzia Spanò.

Sabato 17 luglio si darà spazio alla musica con il concerto “Interpretando il femminile” con Aura Delfina e Luca Di Leo, spettacolo tributo alle voci femminili che hanno rivestito un ruolo di spicco nella musica moderna.

Domenica 18 luglio, invece, sarà riproposto l’aperitivo accompagnato da un dj set di dj Cusa, mentre alle 21 Diana De Marchi, Portavoce Conferenza Donne Dem Lombardia, dialogherà con Rossella Dimaggio, Assessora Servizi Educativi presso il Comune di Varese, Margherita Silvestrini, Candidata Sindaca per Gallarate, e Francesca Ciappina, Portavoce Conferenza Donne Dem Varese, sul tema “No woman, no panel – Senza donne non se ne parla”.

La festa è aperta tutti i venerdì, sabato e domenica a partire dalle 18 per gli aperitivi e dalle 19 per la cena: oltre ai classici fritto misto di pesce, grigliata, lasagne e polenta, panino con la salamella e patatine fritte, il menu prevede anche le trofie ceci e gamberi, lo stinco di maiale al forno con patate e il panino americano con hamburger di fassona razza piemontese. Non mancheranno piatti più freschi come l’insalata di mare, il prosciutto e melone, il roast beef e una selezione di formaggi.

La festa si svolge alla Schiranna di Varese, in via Vigevano 26, vicino alla rotonda; mette a disposizione della clientela un ampio parcheggio e un’area attrezzata con giochi per i bambini.