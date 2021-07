Carlo Cottarelli a Samarate: dal bene comune, al Pnrr, all’azionariato dell’Inter

Il professore economista Carlo Cottarelli era la prima volta che partecipava a un evento pubblico a Samarate. Il pubblico ha risposto con entusiasmo riempiendo la sala San Rocco dell’oratorio. Una iniziativa organizzata dal gruppo Dialogando, insieme per costruire ponti.

Proprio su questo tema si è aperto l’incontro e Cottarelli ha raccontato la sua lunga esperienza all’estero. “Quando sono rientrato in Italia mi sono accorto che gli animi della politica sono sempre esasperati in modo ancora più forte di quando c’erano gli storici partiti. Almeno quelli poggiavano la propria azione su ideologie precise, ora sembra giocarsi tutto su personalismi. Basta con Guelfi e Ghibellini”.

INTERSPAC E L’AZIONARIATO POPOLARE

Carlo Cottarelli è presidente di Interspac, una srl nata per dare vita a un progetto di azionariato popolare a cui hanno aderito già decine di personaggi illustri.

“Abbiamo lanciato un sondaggio per conoscere quanti sarebbero interessati a partecipare a una raccolta per sostenere l’Inter. La risposta è stata notevole e tra qualche giorno daremo i dati del lavoro fatto e delle adesioni”.

IL LIBRO “ALL’INFERNO E RITORNO”

All’inferno e ritorno: Per la nostra rinascita sociale ed economica, Feltrinelli è uscito nel marzo 2021. Diviso in due parti è una sorta di documento politico di Carlo Cottarelli in cui racconta la crisi, ma anche le possibili soluzioni e le sue visioni per una società che sappia uscire dalle difficoltà.

VOTATE COTTARELLI

L’incontro si è chiuso dopo diverse domande anche da parte del pubblico. Nell’ultima, rispondendo su un tema legato alla scuola, il professore si è sbilanciato con una espressione chiara: “La prossima volta votate Cottarelli”.

IL VIDEO INTEGRALE DELLA SERATA CON CARLO COTTARELLI E IL DIRETTORE MARCO GIOVANNELLI CHE LO HA INTERVISTATO