Centrodestra completo: nasce la lista “Varese Città Giardino per Matteo Bianchi Sindaco”

Comunali 2021, la coalizione di centrodestra è completa. Nasce ufficialmente la lista civica “Varese Città Giardino per Matteo Bianchi Sindaco”. La coalizione è quindi pronta a correre alle comunali di Varese. È stata definita sabato 17 luglio, infatti, ufficialmente, la quinta lista che sosterrà la candidatura di Matteo Bianchi: si tratta appunto della lista civica “Varese Città Giardino per Matteo Bianchi Sindaco”. A coordinarla sarà il giovane Giacomo Tamborini, che non si candiderà direttamente così da svolgere al meglio il ruolo di referente della lista.

«Il mio ruolo di coordinamento sarà soprattutto gestionale, così da poter fare la sintesi delle diverse anime che saranno rappresentate internamente a questa compagine che porterà il contributo del mondo civico alla candidatura di Matteo Bianchi – spiega Giacomo Tamborini – la mia scelta di non candidarmi è proprio per svolgere al meglio questa funzione di garante delle diverse sensibilità di cui sarà portatrice la lista civica».

«Il nostro obiettivo, che è anche un metodo di lavoro positivo, è quello di dialogare con le varie componenti della società civile, farci portavoce delle esigenze e delle istanze dei varesini. Questo è un concetto importante, perché intendiamo muoverci in maniera propositiva e costruttiva. Anche se ovviamente, come in ogni campagna elettorale, dovremo confrontarci con i nostri avversari, non vogliamo costruire la campagna in negativo, ovvero cercando ogni pretesto per attaccare e polemizzare. Noi vogliamo invece portare ai varesini la nostra idea di città, individuare e proporre le soluzione per far sì che Varese rinasce e torni ad offrire opportunità di lavoro e sviluppo per i giovani e non solo. Il nostro ruolo sarà insomma di contributo e stimolo positivo e propositivo per sostenere la figura migliore che possa amministrare Varese: Matteo Bianchi» aggiunge Tamborini.

«La lista “Varese Città Giardino per Matteo Bianchi Sindaco” rappresenta una forza che si apre alle migliori energie civiche della città con approccio propositivo per portare idee e contenuti, ospitando al proprio interno anche sensibilità diverse ma unite nel progetto di città. I colori della lista saranno blu, verde e giallo. Con quest’ultimo ingresso, insieme a Lega, Forza Italia/Noi con l’Italia e Varese Ideale, la coalizione è pronta alla sfida».