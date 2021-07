Cinema, laboratori e Rodari nel weekend a Gavirate per i bambini

(foto di Nadia Rossi)

Nel ricco programma di appuntamenti promossi con il patrocinio del Comune di Gavirate per il fine settimana centrale di luglio ce ne sono tre che sono rivolti esplicitamente ai bambini e alle loro famiglie, a cominciare da una serata speciale di cinema sotto le stelle in riva al lago. E ci sono anche un paio di eventi in programma al Chiostro di Voltorre, in occasione dell’edizione 2021 dell’Alzheimer Fest.

Venerdì 16 luglio alle 18.30 – Chiostro di Voltorre

LIBRI, LAGHI E MARMELLATE VARESOTTE

Federica Lucchini e Francesca Boldrini raccontano il Gianni Rodari che non ti aspetti nel centenario della nascita (più uno)

Venerdì 16 luglio alle 21.30 – Parco della Folaga Allegra

TRASH LA LEGGENDA DELLA PIRAMIDE MAGICA

Un film di animazione italiano in cui singoli elementi di spazzatura prendono vita, inseriti in contesti reali, alla ricerca di una seconda opportunità: il riciclo.

Il film sarà proiettato sul lungolago, al Parco della Folaga Allegra con biglietto unico a 5 euro.

Per info e prenotazioni: 3483416538 oppure info@immaginario.org.

In caso di maltempo la proiezione sarà annullata.

Sabato 17 luglio ore 15 – Chiostro di Voltorre

IL TOCCO DEL RE

Laboratorio creativo ed espressivo rivolto a bambini e ragazzi, con l’associazione Altrementi

Gli eventi al Chiostro promossi in occasione dell’Alzheimer Fest sono a partecipazione gratuita ma è necessaria la prenotazione scrivendo a info@alzheimerfest.it oppure 351 8009578.