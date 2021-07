Controlli nelle stazioni, quattro denunce e 2582 persone controllate

Quattro persone denunciate e 2582 persone identificate; 179 operatori impegnati in 79 stazioni, 489 bagagli controllati, di cui 209 al seguito e 4 sanzioni elevate.

Questi i risultati della IV giornata denominata “Stazioni Sicure” che si è svolta nella giornata del 27 luglio, con controlli straordinari, nelle principali stazioni lombarde e a bordo dei treni regionali e a lunga percorrenza.

Il Compartimento Polfer per la Lombardia ha schierato i suoi agenti sia negli scali ferroviari maggiori, come Milano Centrale, Porta Garibaldi, Lambrate, Rogoredo, Cadorna sia in altre stazioni.

Hanno partecipato anche unità cinofile della Polizia di Stato.