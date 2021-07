Corea del Sud troppo forte: l’Italia è argento nella sciabola a squadre

All’ora di pranzo italiana di mercoledì 28, l’Italia resta ferma a un oro, quello di sabato ottenuto nel taekwondo dal brindisino Vito Dell’Aquila. Tante medaglie, più del previsto, ma la bacheca è piena di argenti e di bronzi, bellissime imprese per gli atleti che hanno colto i podi ma che non bastano per un medagliere dove è l’oro a comandare la classifica.

Sfumato un piazzamento importante sia per Ganna nella cronometro del ciclismo, sia per il quattro di coppia maschile di canottaggio, incassati due bronzi (Burdisso, nuoto, e quattro senza, canottaggio), l’Italia ha ottenuto un nuovo secondo posto. A centrarlo la squadra maschile della sciabola, arrivata in finale dopo due emozionanti vittorie su Iran e – addirittura – Ungheria ma poi travolta nell’ultimo atto dalla favorita Corea del Sud.

Nulla da fare per gli azzurri che dalla semifinale hanno dovuto fare a meno di Luigi Samele (argento individuale) per un problema muscolare. Al suo posto è subentrato l’eterno Aldo Montano, livornese di 43 anni che nel 2004 vinse un oro memorabile ad Atene.

Montano ha affiancato così Enrico Berré e Luca Curatoli ma i coreani si sono dimostrati nettamente superiori fin dai primi assalti: dopo un 5-4 iniziale, la squadra composta da Kim, Oh e Gu ha preso il largo con parziali larghi fino a concludere la gara sul 45-26. Per Montano è la quinta medaglia olimpica complessiva, per Berré e Curatoli invece è la prima volta sul podio.