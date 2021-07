Di corsa da Laveno Mombello al Sasso del Ferro

Tappa importante: si partirà dal municipio di Laveno e poi in 4 chilometri e 100 attraverso la mulattiera in montagna su fino al Sasso del Ferro dove si potrà mangiare e dove avverranno le premiazioni (e da dove, con prezzo speciale di 3 euro sarà possibile scendere attraverso la funivia del Lago Maggiore).

È la “Laveno – Sasso del Ferro”, terza tappa del Grand Prix delle Montagne Varesine che rappresenta una novità, assieme alla corsa del primo di agosto che si disputerà a Caldè.

Fidal, Federazione nazionale di atletica leggera «ha appena riconosciuto ad Atletica 3V un primato societario non solo per meriti organizzativi ma per essere l’unica realtà nel panorama provinciale impegnata per la gestione di un intero circuito», spiega Fabrizio Luglio, portavoce della società «che sarà anche la società più numerosa presente ai Mondiali di corsa in montagna master in Austria. La squadra sta avendo grande visibilità con l’arrivo di alcun i atleti dalle grandi potenzialità».

Ogni tappa finora svolta ha avuto anche un impatto economico su alcuni operatori turistici, fra ristoranti, esercizi pubblici e alpeggi, ma anche associazioni di volontariato e promozione del territorio, come avverrà il primo di agosto quando la tappa di Castelveccana si inserirà nel contesto legato alla programmazione degli eventi della locale Proloco.

«Ci tengo a sottolineare come responsabile sponsor e marketing del gruppo a ringraziare Gruppo Leccese nella figura di Antonello Leccese per lo sforzo economico senza il quale sarebbe stato impossibile portare questo bellissimo campionato qui in provincia di Varese», ha concluso Fabrizio Luglio.

IL SITO DI ATLETICA 3V