“Sono d’accordo con il PD”: lo strano endorsement di Varese Libera sull’area Ex Aermacchi

A volte in politica ci sono convergenze davvero curiose. Come quella che ha fatto dire a Francesco Tomasella, in una delle sue dirette facebook, che caratterizzano la sua campagna elettorale: “Sono d’accordo con il PD”.

Tomasella è quanto di più lontano dall’attuale sindaco di Varese Galimberti. Il candidato sindaco della lista “Varese Libera” da lui fondata (che verrà presentata, con i suoi 24 candidati, sabato nel gazebo che hanno organizzato in piazza XX Settembre) considera, per esempio, il “green pass” un apartheid di Stato” e ha organizzato a Varese nel pieno del lockdown #ioapro, per la riapertura per protesta di alcuni locali in un momento in cui era assolutamente vietato.

Ma per una volta si è detto a favore delle posizioni del partito di centro sinistra, ma soprattutto contro le proposte del candidato di Varese in Azione, Arturo Bortoluzzi, che nei suoi primi punti programmatici ha proposto di realizzare in quell’area una sorta di “Mind” (Il distretto di innovazione tecnologica che si sta realizzando sull’area dove c’è stato Expo 2015, ndr) in salsa varesina.

«Qui c’è un progetto concreto, che ha proposto il PD, al quale non è obbligatorio dar contro in ogni caso – spiega Tomasella nella diretta Facebook che ha organizzato davanti all’area – Perchè in questo caso a fatto un ragionamento abbastanza logico: quest’area è piena di amianto e il Comune non è in grado di bonificarla. E’ vero che la realizzerà un privato che farà un supermercato, ma farà anche una palestra, un parco… riqualifica l’area, la bonifica dall’amianto, fa una cosa che il comune non avrebbe mai la possibilità di fare e restituisce qualcosa alla città. In cambio, il candidato di Azione propone una cosa che già non si capisce, per chi non sa l’inglese, ma non dice nemmeno con che soldi».