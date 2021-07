Dalla Lucania a Busto, Angela Matera presenta il suo libro “Sud”

Giovedì 29 luglio alle ore 17.00, in sala Monaco della Biblioteca, si terrà il terzo appuntamento della rassegna Giovedì d’Argento, organizzata dall’Amministrazione comunale in collaborazione con Albaccara, Bustolibri e XY.IT Edizioni.

Ospite della Biblioteca sarà Angela Matera, che introdurrà la propria opera, “Sud”, edita da Albaccara, leggendo e commentandone l’incipit. Il libro sarà poi oggetto di discussione in un altro appuntamento, che si terrà il 23 settembre nella medesima sala.

La storia è il racconto, ricco di dettagli e di nostalgia, dell’infanzia della scrittrice, residente a Busto ma di origini lucane. L’autrice riesce a far emergere la magia dei ritmi e delle tradizioni di un paesaggio bucolico e selvaggio, cui vengono paragonati i luoghi della Tunisia che ha esplorato in un viaggio da adulta. In conclusione vi è poi una riflessione sulla questione meridionale e sul paradosso di una regione tanto bella eppure ancora arretrata.

L’incontro è gratuito con prenotazione scrivendo una mail a biblioteca@comune.bustoarsizio.va.it o telefonando al numero 0331 390380.