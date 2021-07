Decolla al palazzetto la campagna associativa de “Il basket siamo noi”

Come ormai accade da qualche anno, al momento di sottoscrivere l’abbonamento per la stagione sportiva della Pallacanestro Varese, i tifosi biancorossi potranno anche rinnovare (o aderire per la prima volta) l’iscrizione al trust “Il Basket Siamo Noi”.

L’associazione che raduna i sostenitori del club predisporrà infatti una postazione al palasport di Masnago per intercettare vecchi e nuovi soci e per parlare delle tante iniziative messe in atto anche nei mesi segnati dalla pandemia. Il trust, presieduto da Umberto Argieri e guidato da un consiglio di amministrazione formato da nove membri, è una realtà molto attiva a fianco della Pallacanestro Varese di cui possiede il 5% del capitale sociale. (nella foto: Janar Talts e Kristjan Kangur davanti alla sede del trust)

Di recente, IBSN ha fatto spesso parlare di sé. I soci infatti si sono occupati di ripulire e riverniciare l’esterno del palazzetto, di tinteggiare parte degli spalti all’interno ma anche di creare le borse di studio in memoria di Emilio Forni, di spalleggiare l’iniziativa “Italian Districts” e – l’idea più recente – di creare la “Quartieri League Varese” in collaborazione con il Comune e tanti altri soggetti (oratori, scuole, onlus sociali…).

Inoltre il trust ha organizzato le lotterie di Natale, ha inventato le sagome acquistate dai tifosi per colorare il palazzetto chiuso al pubblico e proposto eventi legati al basket all’interno di alcuni contesti aziendali. Insomma, un programma fittissimo in attesa di tornare a organizzare trasferte e altri eventi più legati al campo di gioco.

Per il 2021-22, “Il Basket Siamo Noi” propone tre tipologie di adesione, con altrettante fasce di prezzo e di benefit collegati.

La tessera Gold costa 500 euro e dà diritto allo sconto sull’abbonamento, al parcheggio gratuito al palazzetto, a una maglia da gioco personalizzata e alla possibilità di partecipare alla cena di Natale riservata a squadra, sponsor e consorziati.

La tessera Silver da 100 euro permette di avere uno sconto sull’abbonamento, una t-shirt, il parcheggio BSN non lontano dal palazzetto o gratuito (per chi è associato da 4 anni) o a prezzo ridotto.

Infine è stata varata la tessera Green per i tifosi più giovani: 50 euro per gli under 24, 25 euro per gli under 18 e 10 euro per gli under 14. Tutti i soci “verdi” avranno diritto a due biglietti per il campionato a prezzo speciale e la presenza a un evento al palazzetto.

Chi non potesse recarsi al palazzetto durante la campagna abbonamenti ma desiderasse comunque associarsi a IBSN lo può fare ugualmente, collegandosi alla pagina dedicata del sito del trust (CLICCANDO QUI).