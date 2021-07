“Il depuratore di Cantello di nuovo in tilt, il torrente è una fogna”

Sono passate solo tre settimane dall’intervento di Alfa sul depuratore di Cantello e da ieri pomeriggio, martedì 20 luglio, la situazione è tornata di nuovo critica. Nel torrente all’altezza di Mulino Trotto si sono riversati fanghi e tutto ciò che viene scaricato nella fognatura. Le acque scure sono finite nel corso d’acqua rendendolo torbido e maleodorante.

Gli abitanti della zona hanno lanciato l’allarme: “Comprendiamo e apprezziamo la buona volontà di Alfa – dice Fabio Facetti, guardia ecologica che vive in quella zona e tiene monitorata la situazione – ma è evidente che questi interventi sporadici non portano i risultati sperati. A questo punto chiediamo che Alfa predisponga un’unità mobile a caldo per la disidratazione fanghi, in supporto al depuratore che, come ha ben spiegato Alfa, è sottostimato rispetto alle reali necessità del paese. L’unità mobile potrebbe aiutare a trattare i fanghi, in momenti di emergenza come quelli di questi giorni. Per fortuna non si tratta di inquinanti chimici, ma non cambia molto – conclude Facetti – flora e fauna sono compromesse, speriamo non in maniera definitiva».

Difficile capire per quale motivo arrivino queste “ondate” di materiale inquinante: in questi giorni non ci sono state piogge abbondanti che possono aver aumentato la portata d’acqua.

«Non è escluso che si sia verificato perché molti cittadini stavano utilizzando l’acqua nello stesso momento – spiegano da Alfa – Purtroppo, come abbiamo spiegato, la situazione ci è ben nota e abbiamo in cantiere alcuni interventi che richiedono però del tempo. Abbiamo previsto l’inizio dell’opera di riqualificazione del depuratore per ottobre 2021, i primi benefici arriveranno nel secondo semestre 2022. Nel frattempo vigileremo, come stiamo facendo in queste settimane»