Elezioni 2021, Debora Pacchioni è la candidata sindaco di “Cislago in Comune”

A Cislago c’è il terzo candidato sindaco ufficiale in corsa per le elezioni amministrative 2021: è l’ex consigliere comunale Debora Pacchioni, che guiderà la lista civica “Cislago in Comune”.

Come Luciano Lista, candidato sindaco di Uniamo Cislago e Stefano Calegari, candidato sindaco di “IES“, Debora Pacchioni è un nome conosciuto nella politica del paese.

Classe 1968, è impegnata nella politica locale da oltre un ventennio: dal 2001 al 2006 fu consigliere comunale di minoranza per il gruppo “Riformisti per Cislago”, dal 2006 al 2011 svolse all’interno dell’amministrazione Biscella il ruolo di assessore ai Servizi Sociali, compito che le fu confermato dal 2011 al 2016 con l’aggiunta della delega alle Pari Opportunità. Dal 2016 al febbraio 2021 ha poi ricoperto il ruolo di capogruppo all’interno del gruppo di minoranza ViviCislago.

Non da ultimo, dal 2018 al febbraio 2021 è stata consigliere provinciale all’interno della lista “Civici e Democratici”.

Di seguito il comunicato stampa integrale del gruppo:

Si è costituito il gruppo civico “Cislago in Comune”, voluto e sostenuto da persone, movimenti e partiti che si riconoscono nei valori fondamentali della Costituzione e abbracciano l’area che va dal centro alla sinistra. Si tratta di un progetto che si rispecchia e trova le proprie origini in tutti quei princìpi quali: antifascismo, democrazia, libertà, legalità, uguaglianza, parità di genere e ripudio di ogni forma di violenza e discriminazione. L’obiettivo comune è quello di incentrare l’amministrazione verso le tematiche sociali, culturali, educative ed ambientali. Particolare attenzione sarà dedicata alla collettività e al mondo associativo e sportivo presente sul territorio, affinché l’attività amministrativa sia davvero partecipata. Uno sguardo sarà rivolto all’educazione e all’istruzione dei giovani, dando loro la possibilità di far sentire forte e chiara la propria voce; agli anziani ed ai più fragili, avendo cura di garantirne il giusto supporto e sostegno, nonché, alla promozione di una cultura solidale ed inclusiva; senza trascurare le tematiche occupazionali. Così come sarà valorizzata la tutela dell’ambiente e del paesaggio, impegnandosi nella riqualificazione delle aree esistenti. In ragione di tutto ciò, la persona che rappresenterà il gruppo – in qualità di candidata sindaca – sarà Debora Pacchioni. Il gruppo Cislago in Comune

Il simbolo di “Cislago in Comune”