Farmacia Comunale di Malnate, aperto il bando per la ricerca del nuovo direttore

Sul sito del Comune di Malnate è stato pubblicato l’avviso di apertura del bando per la selezione pubblica l’assunzione del nuovo direttore della Farmacia Comunale.

Questo il comunicato:

L’Azienda Speciale Municipalizzata per la Farmacia e Servizi Sociosanitari di Malnate procederà allo svolgimento di una selezione pubblica per titoli ed esami per la formazione di una graduatoria cui attingere per l’assunzione di n. 1 Direttore di Farmacia a tempo pieno ed indeterminato di aziende partecipate dagli enti locali esercenti farmaci per quanto concerne il 1° livello Quadro.

Gli aspiranti dovranno far pervenire la domanda di ammissione alla selezione entro e non oltre le ore 12.00 del 31.07.2021 secondo le modalità descritte nell’avviso allegato.

IL BANDO: bando concorso direttore farmacia scad 31lug2021