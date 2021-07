Filippo Cappelletti dell’Osa Saronno in semifinale nei 200 metri agli Europei Under 20 di Tallin

Qualificato per la semifinale con il primo tempo di ripescaggio Filippo Cappelletti, atleta di Cairate in forza all’Osa Saronno impegnato agli Europei Under 20 di Tallin di atletica leggera.

Il neocampione italiano Juniores sui 100 metri ha gareggiato nella terza batteria dei 200 metri piani, facendo fermare il cronometro sui 21.25, quinto ma promosso al turno successivo. Ottima la prestazione di Marco Guglielmi, che ha corso in 21.17 la sua batteria arrivando primo e staccando il pass per la semifinale con uno dei migliori tempi, il settimo assoluto, mentre quello di Cappelletti è l’ottavo tempo assoluto.

Le semifinali si correranno sabato 17 luglio alle 15, la finale è in programma alle 17.05. Domenica mattina, 18 luglio, alle 10 le batterie delle staffette 4×100 che vedono in gara Cappelletti ed Edoardo Luraschi, altro membro dell’Osa Saronno che ha corso la semifinale dei 100 metri nella giornata inaugurale degli Europei Under 20 di Tallin.