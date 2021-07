Gazo e Mamah ancora al Varese. Per la porta il giovane Priori

Prosegue il lavoro del Città di Varese per costruire la squadra che affronterà il campionato 2021-2022 di Serie D.

Dopo i cinque annunci di inizio settimana, sono di oggi altre due conferme e un nuovo arrivo.

Di particolare importanza la permanenza di Francesco Gazo (foto Mattia Martegani), centrocampista classe 1992 varesino che lo scorso anno – dal suo arrivo a gennaio – è stato il perno della mediana biancorossa.

Resterà agli ordini di mister Ezio Rossi anche Kenneth Mamah, attaccante classe 1998 che nella passata stagione ha mostrato a tratti buone cose, venendo però fermato da qualche problema fisico di troppo.

Il nuovo arrivo riguarda invece il ruolo di portiere: Elia Priori, classe 2003, arriva dalle giovanili del Monza per completare il reparto degli estremi difensori, che ha già registrato l’arrivo di Luca Trombini e Morgan Pedretti. Priori, nato a Tradate, ha vestito la maglia del Varese nel settore giovanile prima di passare all’Inter e poi al Monza.

Chi invece non farà più parte della squadra è Gabriele Quitadamo. Il jolly difensivo ha deciso di accettare la corte del Bra e accasarsi alla squadra giallorossa. Alessandro Capelli, capocannoniere del Varese nella passata stagione è invece tornato alla Pro Sesto, in Serie C. Salto di categororia anche per un ex biancorosso: il difensore classe 2000 Christian Travaglini è passato all’Olbia.